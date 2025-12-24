今年も冬のボーナス支給時期となりました。現代ではボーナスも給与も「口座振込」となることが一般的ですが、一部の企業ではあえて「ボーナスの現金支給」を行うことがあるようです。 手間ひまをかけ、現金の盗難にも気を配りながらでも、そのような支給方法をしていく狙いは何なのでしょうか。 佐賀共栄銀行が「ボーナス現金支給」をする狙いとは 2025年12月4日、佐賀市にある佐賀共栄銀行