実家に帰省した際、母から「お年玉を貯めていた」と150万円が入った通帳を渡されるケースは珍しくないかもしれません。長年にわたって受け取ったお年玉であれば、自分のお金という感覚をお持ちの方も多いでしょう。 しかし、大きな金額の移動があると「贈与税は大丈夫なのか」と不安を覚える場面でもあります。お年玉は一般的に少額であることが多く、贈与税の対象外となることも考えられますが、名義預金の問題が絡む