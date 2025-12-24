男子ゴルフの?ジャンボ?こと尾崎将司さんが２３日にＳ状結腸がんのため、死去した。７８歳だった。ライバルとしてしのぎを削った元日本ゴルフツアー機構（ＪＧＴＯ）会長の青木功（８３）は「長年良きライバルとして、二人でゴルフ界を引っ張って来ただけに、言葉が無いです。また一人、大切な戦友を失い寂しい気持ちでいっぱいです。長く、辛い闘病生活お疲れ様と伝えたい。叶う事なら最後にもう一度会いたかった」。また同