自然食研は12月22日、「年末年始の飲酒と体重増加・肝臓負担」に関する調査の結果を発表した。調査は2025年12月5日〜12月9日、週1回以上飲酒する20〜60代の男女501人および内科医500人を対象にインターネットで行われた。○年末年始、飲酒量が増える人は約6割年末年始の飲酒量は、普段と比べてどのくらい変わりますか?20〜60代の男女に「年末年始の飲酒量は、普段と比べてどのくらい変わるか」と尋ねたところ、約6割が「とても増え