２４日に訃報が流れたプロゴルフ界のレジェンドで「ジャンボ」と呼ばれた尾崎将司さんは歌の世界でも実力を発揮し、レコードも出していた。本稿筆者は１９８８年末、尾崎さんのレコーディングを取材したことがある。一時の不振から復活し、その年、１１年ぶりに賞金王に輝いた。青木功、中嶋常幸との「ＡＯＮ」がしのぎを削る時代。華のある尾崎さんはシングル「少年のときめきで」を収録し、翌８９年にリリースされた。歌詞