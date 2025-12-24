¥á¥ó¥Ð¡¼4¿Í¤ÎÃ¦Âà¤¬2025Ç¯12·î22Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦ME:I¡£12·î23Æü¤Ë¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¾å¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¼«Æ°·ÑÂ³¤ÎµßºÑÁ¼ÃÖ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¡Ö¸½ºß¤Î¾õ¶·¤ò´Õ¤ß...Ää»ß¼êÂ³¤­¤Î´ü¸Â¤ò±äÄ¹¡×ME:I¤Ï12·î22Æü¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎCOCORO¤µ¤ó¡¢RAN¤µ¤ó¡¢SHIZUKU¤µ¤ó¡¢KOKONA¤µ¤ó¤Î4¿Í¤¬12·î31Æü¤ò¤â¤Ã¤ÆÃ¦Âà¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ÎÈ¯É½¤ò¼õ¤±¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤ÇÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤Î¼«Æ°¹¹¿·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£²ñ°÷Èñ¤òÇ¯