12月23日、ENHYPENのソヌが「2025 大韓民国社会貢献大賞」で外交部長官賞を受賞した。事務所にも内緒で…ソヌの“静かな善行”「大韓民国社会貢献大賞」は、社会のさまざまな分野で貢献した功労者を表彰し、その功績を広く知らせることで、より健全で幸福な社会の実現を目指すことを目的とした表彰式だ。10の政府省庁および公共機関の後援を受けており、今年で20回目を迎えた。ソヌは昨年12月と今年12月の計2回にわたり、患者の治