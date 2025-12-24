空力と走りを磨いた特別仕様車レクサスは、12月24日にマイナーチェンジを受け発売したバッテリーEV専用モデル『RZ』に、特別仕様車『RZ 600e Fスポーツ・パフォーマンス』を設定、2026年3月2日に発売する。【画像】レクサスRZ 600e Fスポーツ・パフォーマンスと改良新型RZのディテール全82枚レクサス初のBEVとして2023年3月に登場したRZは、レクサスらしい感性に訴えかける走りとデザインを電動化技術によって体現、BEVブランド