J1アビスパ福岡選手会の湯澤聖人会長（32）と、北島祐二副会長（25）が16日、福岡市の九州大学病院と同市立こども病院を訪れ、闘病中の子どもたちと交流した。選手会が取り組む地域貢献活動「smile（スマイル）プロジェクト」の一環。選手会の選手が絵付けをした「博多人形福の神」のオークション収益からアビスパ福岡オリジナルグッズを子どもたちにプレゼント。サイン入りユニホームの贈呈や、子どもたちとの質問タイムな