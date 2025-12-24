Çã¤¤ÊªÂÞ¤ò»ý¤ÄÇã¤¤ÊªµÒ¡á8·î¡¢ÊÆ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹/Eric Thayer/Bloomberg/Getty Images¡ÊCNN¡ËÊÆ¾¦Ì³¾Ê¤¬23Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿2025Ç¯7¡Á9·î´ü¤Î¹ñÆâÁíÀ¸»º¡ÊGDP¡Ë¤ÏÇ¯Î¨´¹»»¤ÇÁ°´üÈæ4.3%Áý¤À¤Ã¤¿¡£4¡Á6·î´ü¤Î3.8%Áý¤ò¾å²ó¤ê¡¢2Ç¯¤Ö¤ê¤Î¹â¤¤À®Ä¹Î¨¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£7¡Á9·î´ü¤ÎGDP¤ò²¡¤·¾å¤²¤¿¼ç¤ÊÍ×°ø¤Ï¡¢¸Ä¿Í¾ÃÈñ¤¬Á°´ü¤Î2.5%Áý¤«¤é3.5%Áý¤Ø¤È²ÃÂ®¤·¤¿¤³¤È¤È¡¢Í¢½Ð¤¬Á°´ü¤Î1.8%¸º¤«¤é8.8%Áý¤Ø¤È²óÉü¤·¤¿¤³¤È¤À¡£Ï¢Ë®À¯ÉÜ¤Î»Ù½Ð¤âÂç¤­¤¯´óÍ¿¤·¤¿¡£¤³