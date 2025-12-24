和歌山県田辺市の扇ヶ浜で正月に行われる恒例行事「新春初泳ぎ」が来年、１００回目開催を迎える。戦争やコロナ禍でも中止することなく毎年行われてきたといい、近年は子どもからお年寄りまで１００人以上が参加する、田辺の正月の風物詩となっている。関係者らは「伝統の節目を大勢でお祝いしたい」と参加を呼びかけている。（津田啓生）初泳ぎは、新年の無病息災などを願って田辺水泳協会が毎年１月２日に開催。浜辺にふんど