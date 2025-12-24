お笑いコンビ、爆笑問題の太田光（60）が23日深夜放送のTBSラジオ「火曜JUNK爆笑問題カーボーイ」（火曜深夜1時）に相方の田中裕二（60）とともに生出演。TBS系「サンデージャポン」の年末特番「年末ジャポン」（30日午後4時半）で静岡県伊東市長だった田久保真紀氏と収録で共演したことを明かした。太田は「こないだ年末ジャポンで、おっちょこちょいだから田久保市長が出来たんだよ。来ちゃったんだよ、バカだからさ」と切り出