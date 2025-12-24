軽井沢星野エリア(長野県北佐久郡)の「星野温泉 トンボの湯」は2026年1月22日から、サウナイベント「トンボのサウナDAY&サウナWEEK」を開催する。トンボの湯の屋外で外気浴を楽しむ様子トンボの湯のサウナは、隣接する国設「野鳥の森」の湧き水を使用した水風呂と、森を眺めながら過ごせる外気浴スペースを特徴としている。この魅力が最も引き立つ冬に、ぜひ体感してほしい。そんな思いから、同社のサウナ愛好者により企画され