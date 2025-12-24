アジア株まちまちやや活気に欠ける アジア・オセアニア株式市場は総じて落ち着いた動き。明日がクリスマスで休場となっており、動きが抑えられている。朝やや弱かった上海総合はプラス圏回復も小幅な上昇。 東京時間13:28現在 香港ハンセン指数 25818.93（+44.79+0.17%） 中国上海総合指数 3929.25（+9.27+0.24%） 台湾加権指数 28347.45（+36.98+0.13%） 韓国総合株価指数 4117.20（-0.120