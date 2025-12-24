¡Ö¡ÈÃ¦Ë¡Åª¡É¤Ê¥¹¥­¡¼¥à¡×¤Þ¤¿¡¢¡È¤¢¤ÎÀ¯ÅÞ¡É¤ÎÉÔ¾Í»ö¤Ç¤¢¤ë¡Ä¡Ä¡£¡Ö¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤ò²¼¤²¤ë²þ³×¡×¤ò´ÇÈÄ¤Ë·Ç¤²¤ëÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤Î½êÂ°µÄ°÷¤é¤¬¤ª¤è¤½¡ÉÀµ¹¶Ë¡¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¼êË¡¤Ç¡Ö¹ñÊÝÆ¨¤ì¡×¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬È¯³Ð¡£Â¿¤¯¤Î¹ñÌ±¤¬Êª²Á¹â¤Ë¶ì¤·¤àÃæ¡¢¤½¤Î¤ä¤ê¸ý¤Ï¶Ë¤á¤ÆÈÜÎô¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¼±¼Ô¤¿¤Á¤Ï°­¼ÁÀ­¤ò»ØÅ¦¤¹¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¡ö¡ö¡ö¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ö¹ñÊÝÆ¨¤ì¡×¤ò¹Ô¤¦¥»¥³¤¹¤®¤ë°Ý¿·¸©µÄ¤¿¤Á¤Î¼ÂÌ¾¤³¤È¤ÎÈ¯Ã¼¤Ï12·î10Æü¡¢°Ý¿·¤Î¤ªÉ¨