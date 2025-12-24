男子ゴルフの国内ツアーで最多の通算94勝を挙げているレジェンド、「ジャンボ尾崎」こと尾崎将司（おざき・まさし）さんがS状結腸がんのため23日に死去した。78歳。同じくプロゴルファーの次弟・健夫（71）、三弟・直道（69）が追悼のコメントを発表した。健夫は「兄弟というのは大抵進む道は別れていくと思うけど、我々兄弟は、たまたま同じ職業で約70年間一緒にいることができました」と回顧。兄がいない人生というのは経験