エジプト出身のタレント、フィフィ（49）が24日、自身のSNSを更新。三重県が、外国人の県職員採用を取りやめる方向で検討を始めたことについて言及した。三重県は、秘匿性の高い情報の流出防止が目的としており、採用の「国籍要件」を復活させる考え。近く県民約1万人を対象にアンケートを実施して外国人の採用を続けるべきかを尋ね、その結果などを踏まえて最終的に判断する。県は、国際情勢が理由と説明。中国政府が2017年