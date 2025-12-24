¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¿ÀÅÄ°¦²Ö¡Ê45¡Ë¤¬24Æü¡¢MC¤òÌ³¤á¤ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸áÁ°11»þ50Ê¬¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Î²á¤´¤·Êý¤òÏÃ¤·¤¿¡£¡Ö¤ï¤¬²È¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ÏËèÇ¯¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Ê¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤Æ¡×¡£¤½¤·¤Æ¡ÖÂç¹¥¤­¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥ê¡¼¤¬¡£11·î¤³¤í¤Ë¾þ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ3·î¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç¾þ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£MC¤Î¥Ï¥é¥¤¥Á´ä°æÍ¦µ¤¡Ê39¡Ë¤¬¡ÖÄ¹¤¤¤Ê¡Á¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢¡Ö¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¥¯