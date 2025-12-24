¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥ÉKANA¡ÝBOON¤¬24Æü¤Þ¤Ç¤Ë¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¹¹¿·¡£¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡Ö2026Ç¯1·î1Æü¤è¤ê¡¢¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥è¥³¥¤¥¿¥«¥æ¥­(Gt)¡¦´ØÍ¥Íü»Ò(Dr)¤Î²ÃÆþ¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿!ÍèÇ¯¤«¤é¤Ï²þ¤á¤Æ4¿ÍÂÎÀ©¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤­¤Þ¤¹!¡×¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£KANA¡ÝBOON¤ÏÃ«¸ýËî¡Ê35¡Ë¡¢±óÆ£¾»Ì¦¡Ê35¡Ë¤«¤é¤Ê¤ëÂçºå¡¦ºæ½Ð¿È¤Î¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡£23Ç¯12·î¡¢¥É¥é¥à¾®Àôµ®Íµ¤È¥®¥¿¡¼¸Å²ìÈ»ÅÍ¤ÎÃ¦Âà¤ò¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÈ¯É½¡£¾®Àô