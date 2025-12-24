¡Ö¤ß¤ó¤«¤Ö¡×¤¬½¸·×¤¹¤ë¡Ö¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤ÎÍ½ÁÛ¡ÊºÇ¿·£´£¸»þ´Ö¡Ë¡×£²£´Æü¸á¸å£±»þ¸½ºß¤ÇÅìË®°¡±ô¤¬¡ÖÇã¤¤Í½ÁÛ¿ô¾å¾º¡×£´°Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ ÅìË®±ô¤Ï°ì»þ£±£²£·±ß¹â¤Î£±£°£³£µ±ß¤ÈµÞÆ­¤ò±é¤¸¡¢Ìó£±Ç¯£±¥«·î¤Ö¤ê¤Ë£´¥±¥¿ÂçÂæ¤ò²óÉü¤·¤¿¡£¤³¤³¶â»Ô¶·¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¶ä»Ô¶·¤äÆ¼»Ô¶·¤¬¸®ÊÂ¤ß»Ë¾åºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¤Ê¤Éµ®¶âÂ°¡¦ÈóÅ´»Ô¶·¤Î¾å¾º¤¬°ìÃÊ¤È¸²Ãø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢±ôµÚ¤Ó¶äÀ½Ï£¤ÎÂç¼ê¤Ç¤¢¤ëÆ±¼Ò¤Î³ô²Á¤ò¶¯¤¯»É·ã¤¹¤ë³Ê¹¥¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£