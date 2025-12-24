ディーエムソリューションズが続伸している。２３日の取引終了後、高度外国人材紹介事業が、東京都が主導する中堅企業支援プログラム「都内産業の活性化に向けた中堅企業の成長促進支援事業」（通称ＮｅｘｔＥｄｇｅＴｏｋｙｏ）に採択されたと発表しており、好材料視されている。 「ＮｅｘｔＥｄｇｅＴｏｋｙｏ」は、東京都内の中堅企業が「非連続的な成長（飛躍的な事業拡大）」を遂げることを目的と