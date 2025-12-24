ヴァンフォーレ甲府は24日、ファジアーノ岡山FW太田龍之介の期限付き移籍加入を発表した。太田は今季途中から栃木SCに育成型期限付き移籍し、J3リーグ25試合10得点を記録していた。太田はクラブを通じ、「ヴァンフォーレ甲府に関わる全ての皆さま、ファジアーノ岡山から加入することになりました、太田龍之介です。チームの為に全身全霊をかけて闘います。よろしくお願いします。」とコメントしている。以下、クラブ発表のプ