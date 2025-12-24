川崎フロンターレは24日、ともに福島ユナイテッドFCに育成型期限付き移籍していたDF松長根悠仁とMF由井航太の復帰を発表した。2選手は両クラブを通じて、以下のようにコメントしている。■川崎Fから発表されたコメント松長根「川崎フロンターレに復帰することになりました。福島での2年間で得た経験や成長した部分を、いち早く等々力のピッチで見せられるように全力で頑張ります。応援よろしくお願いします!」由井「期限付き移