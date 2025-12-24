¥Õ¥¡¥¸¥¢¡¼¥Î²¬»³¤Ï24Æü¡¢DFÅÄ¾åÂçÃÏ¡¢MFÆ£ÅÄÂ©¿á¡¢DFÎëÌÚ´î¾æ¤Î3Áª¼ê¤ÈJ1É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¤ª¤è¤Ó2026-27¥·¡¼¥º¥ó¤Î·ÀÌó¤ò¹¹¿·¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£º£µ¨¤ÎJ1¥ê¡¼¥°¤ÇÅÄ¾å¤Ï31»î¹ç1ÆÀÅÀ¡¢Æ£ÅÄ¤Ï27»î¹ç0ÆÀÅÀ¡¢ÎëÌÚ¤Ï18»î¹ç0ÆÀÅÀ¤òµ­Ï¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡£