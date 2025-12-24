福山雅治の公式SNSにて、新曲「木星 feat. 稲葉浩志」のMVと思われる映像の一部が公開された。 【動画】向き合い熱唱する福山雅治＆稲葉浩志／『映画ラストマン -FIRST LOVE-』主題歌予告 他【写真】福山が撮影した稲葉とのオフショット 他 同楽曲は、福山が主演を務める『映画ラストマン -FIRST LOVE-』の主題歌で、映画の公開日である本日12月24日に配信リリースされた。 ■福山雅治×稲葉浩志のコラボ楽曲MV公開に期待