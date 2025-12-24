今オフのメジャーリーグの移籍市場は、大物選手の新天地が次々と決まり活発化している。そんな中、2025年にワールドシリーズへ進出したブルージェイズの補強戦略にも注目が集まっている。現地メディア『ブルージェイズ・ネーション』は、23日（日本時間24日）、「ブルージェイズはアメリカン・リーグ東地区の強豪に追いつくため、今オフも積極的な補強が必要だ」と題した記