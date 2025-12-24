この記事をまとめると ■トランプ関税回避を背景に米国生産の日本車を逆輸入する構想が現実味を帯びてきた ■トヨタは2026年以降カムリ、ハイランダー、タンドラの3車種を日本導入する方針 ■セダンから大型SUV、フルサイズピックアップまで幅広い車種構成が注目点となる 関税回避策が新たな選択肢を生む 2025年半ばごろに、日本政府がトランプ関税回避のため、アメリカ国内にある日本メーカーの生産拠点で製造する新車を輸入す