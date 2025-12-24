韓国・仁川空港と米子空港（鳥取県境港市）を毎日１往復する米子ソウル便の運航（デイリー運航）が２３日始まり、米子空港で記念セレモニーが開かれた。米子ソウル便は２００１年に韓国・アシアナ航空が就航。１６年から韓国・エアソウルが運航し、１８年には週６往復まで増えた。その後、日韓関係の悪化やコロナ禍による一時運休などを経て、今秋からは週４往復になった。今回のデイリー運航は来年３月２８日まで。平井知事