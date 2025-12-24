サッカー日本代表三笘薫が所属するイングランド・プレミアリーグのブライトンが24日、M−1グランプリ優勝のたくろう（赤木裕、きむらバンド）に祝福メッセージを送った。ブライトン＆ホーヴ・アルビオン日本語公式アカウントがX（旧ツイッター）で「紹介するよ、こちらブライトンでMFをしているジェームズ」と、M−1優勝を決定づけた、たくろうのネタになぞらえ、元イングランド代表ジェームズ・ミルナーの写真入りでアップした。