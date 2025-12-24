日向坂46が、2026年1月28日に発売する16thシングル「クリフハンガー」のジャケットアートワークを公開した。今作のジャケットアートワークのテーマは「光が差す方へ」。暗闇の中で、季節感あふれるコートやニットをまとったメンバーが、空から舞い落ちる雪とともに発光する様を切り取ることで、どんなヤなことがあっても日向坂46はわたしたちをいつも笑顔にしてくれるという想いが込められている。また先日公開となった朝焼けをバ