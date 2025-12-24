上野大樹が、自身の出身地である山口県のラジオ局・エフエム山口の開局40周年アニバーサリーソングとして書き下ろした「you you」（ヨミ：ユウユウ）を、2026年1月14日に配信リリースすることが決定した。本日2025年12月24日放送のエフエム山口「SPARKIN’ MORNING」にて、上野大樹がリモート生出演し、番組内でリリース決定とリリース日が解禁となった。「you you」は、エフエム山口開局40周年を彩るべく制作され、上野大樹が生ま