ロシア軍作戦局長が自動車爆弾テロのため首都モスクワで死亡したと、ロイター通信が22日（現地時間）報じた。ロシア軍総参謀部所属のファニル・サルバロフ作戦訓練局長（中将級）はこの日、モスクワ南部の住宅街の駐車場で自身の起亜「ソレント」に設置された爆弾で被害にあった。ロイターは「車を数メートルほど動かすと、車の下に設置されていた爆弾が爆発した」とし「サルバロフ局長は事故直後に病院に搬送されたが死亡した」と