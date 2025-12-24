¶È¼Ô¤«¤éÉÔÅ¬ÀÚ¤Ë¼òÎà¤Ê¤É¤ÎÄó¶¡¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤·¤Æ¡¢·Ù»¡Ä£¤Ï£²£´Æü¡¢Ê¼¸Ë¸©·Ù¤ÎÂ¼°æµªÇ·¡¦Á°ËÜÉôÄ¹¡Ê£µ£¸¡Ë¤ò·Ù»¡Ä£Ä¹´±Ãí°Õ¤Î½èÊ¬¤È¤·¤¿¡£Â¼°æ»á¤ÏÆ±ÆüÉÕ¤Ç¼­¿¦¤·¤¿¡£¸©·Ù¤ÏÆ±Æü¡¢¤³¤Î¶È¼Ô¤«¤é¥¿¥¯¥·¡¼Âå¤Ê¤É¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿½ðÄ¹¤ÎÃËÀ­·Ù»ë¡Ê£¶£°¡Ë¤ò·ÙÌ³ÉôÄ¹·±²ü¤È¤·¤¿¡£·Ù»¡´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Â¼°æ»á¤Ï¸©·ÙËÜÉôÄ¹¤ËºßÇ¤Ãæ¡¢¿À¸Í»ÔÆâ¤Î¾Æ¤­ÆùÅ¹¤Ç°û¿©¤ò¤·¤¿ºÝ¡¢Å¹Â¦¤«¤é¿ôÀé±ßÁêÅö¤Î¼òÎà¤äÅÚ»ºÉÊ¤ÎÄó¶¡¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£Æ±Å¹¤Î·Ð