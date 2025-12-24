第一屋製パン（以下、第一パン）は、1月15日の「いちごの日」にちなみ、ブランドいちごの「あまおう」と「とちあいか」を使った“いちごの美味しさを存分に味わうパン”2品を来年1月1日から期間限定で発売する。「濃いダブルのいちごパン」と「ダブルのいちご蒸しパン」の2品をラインアップしている。2品とも、「福岡県産あまおう」や「栃木県産とちあいか」を使ったいちごクリーム・ジャム・ソースを使用しており、2つのブランド