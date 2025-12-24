「明星 一平ちゃん夜店の焼そば シビ辛麻辣味」明星食品は、カップ焼そば「明星 一平ちゃん夜店の焼そば シビ辛麻辣（マーラー）味」を、来年1月12日から発売する。「明星 一平ちゃん夜店の焼そば」は「からしマヨネーズ付きカップ焼そば」という新しい切り口に挑戦し、1995年に発売を開始した。以来、ソースの香ばしさとからしマヨネーズが生み出すこってり感で好評を得ている。若い世代を中心に絶大な人気を誇る「麻辣湯（マーラ