エコで健康的な移動手段として親しまれている自転車ですが、利用に際しては交通ルールへの理解・順守も求められます。その一方で、自転車に関わる交通事故や交通違反は、増加傾向にあり、近年社会的な課題となっています。2026年4月からは、自転車の交通違反に対しても「青切符」が導入される見通しです。 本記事では、青切符導入の目的や具体的な違反例、注意点を解説します。 2026年4月より自転車の交通違反