バレーボール界の絶対的エースだったキム・ヨンギョンが、ファッション界でも圧倒的な存在感を放っている。【画像】キム・ヨンギョン、日本に負けたら「泳いで帰れ」キム・ヨンギョンは12月23日、自身のインスタグラムを更新し、ファッション誌『Cosmopolitan Korea』で撮影した写真を複数公開した。身長192cmという圧倒的なフィジカルを武器に、プロのモデル顔負けの存在感を見せるキム・ヨンギョン。モノクロの横顔ショットでは