定食チェーン「大戸屋」は、2025年12月26日(金)から、2026年福袋「まんぷく袋」の店頭販売を開始する(一部店舗を除く)。販売する「特盛まんぷく袋」(税込5,000円)は、福袋特別クーポン計6,000円分のほか、大戸屋オリジナルの「特製黒酢あんの素」や“八幡屋礒五郎”とのコラボ七味などをセット。大戸屋の弁当が2つ入るサイズの「お弁当バッグ」、瀬戸内海･小豆島の生のりを100%使った「大戸屋生のり佃煮」が今回加わった。商品は5,