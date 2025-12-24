女子の部屋に招かれると、ドキドキして落ち着かないという男性もいるでしょう。しかし、的確に女子の部屋を褒められれば「また来てほしい」と思われるかもしれません。そこで今回は、『オトメスゴレン』女性読者へのアンケートを参考に「女子の部屋に招かれたときの『褒めポイント』」をご紹介します。【１】少し時間がたってから「落ち着く雰囲気だね」「そう言われたら『もっといて！』と思うかも（笑）」（２０代女性）など、部