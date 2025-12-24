エンスージアスト心をくすぐる好評イベント「Octane 名車研究」。歴史に名を刻んだ名車を厳選し、間近で実車を眺めながらその車をとことん極めるべく、モータージャーナリストの西川 淳氏が、その車に直接かかわった人との対談セッションを通じて名車の魅力や物語に迫っていく。これまでにポルシェ911、トヨタ2000GT、フェラーリ・エンツォ フェラーリを取り上げてきた。4回目の開催となる次回のテーマは「マクラーレンF1×GMA T.5