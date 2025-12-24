今日24日(水)から明日25日(木)にかけて、本州付近を進む前線や低気圧の影響で広く雨が降り、雷を伴って雨脚の強まる所もあるでしょう。また明日は風が強まるにつれて次第に寒気が流れ込みはじめ、明後日26日(金)は真冬の寒さとなりそうです。天気や気温の変化が大きいため注意が必要です。24日から25日にかけて広く雨が降り、風も強まり荒れた天気に今日24日から明日25日にかけて、前線を伴った低気圧が本州付近を発達しながら進む