脚本家としても著名な荒井晴彦監督が、『花腐し』（23）に続いて綾野剛を主演に迎え、作家・吉行淳之介の同名小説を映画化した『星と月は天の穴』が12月19日から全国公開された。過去の恋愛経験から女性を愛することを恐れながらも愛されたい願望をこじらせる40代の小説家・矢添の滑稽で切ない愛の行方を、エロティシズムとペーソスを織り交ぜながら描き出した本作で、矢添と交渉を持つ娼婦の千枝子を演じた田中麗奈に話を聞いた