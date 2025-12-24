プチプラで高品質なコスメが揃うセザンヌから、目元メイクを格上げする新作が登場します。下まぶたにさっと描くだけで印象的な瞳を演出するアンダーアイライナーと、繊細なグラデーションが簡単に完成するアイシャドウパレットの新色が仲間入り。毎日のメイクに取り入れやすく、ナチュラルなのに今っぽい仕上がりが叶う注目アイテムです。 下まぶたで差がつく影色ピンク 「セザンヌアンダーアイライナ