私はユリ（33）。旦那のノリユキ（33）とゴウ（小2）の3人暮らしです。最近ゴウは友だちと遊ぶことがめっきり少なくなったので、私がカイトくんのお母さんとヒロトくんのお母さんをマルシェに誘って、久しぶりに3人で遊ばせてあげようと思っていました。けれども、カイトくんとヒロトくんのお母さん2人から予定があると断られ、仕方なくゴウと行くことに。すると途中で、偶然カイトくん親子とヒロトくん親子に会ったのです。だから