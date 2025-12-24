¡ÖÌðÉô¤µ¤ó¤¬¤¢¤±¤ß¤Á¤ã¤ó¡¢»ä¤ÏºÙ³­¤µ¤ó¡×ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Î´äÅÄ³¨Î¤Æà¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬ÈÖÁÈ¤Ç¤Î?¾×·â¤Î¥³¥¹¥×¥ì?¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£25ÆüÊüÁ÷Í½Äê¤Î¡Ö¤°¤ë¤°¤ë¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó4»þ´ÖSP¡×¤Î¥³¥¹¥×¥ì´ë²è¤Ø¤Î½Ð±é¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¹ðÃÎ¡£¡Öº£Ç¯¤Î¥³¥¹¥×¥ì¤ÏÆüËÜ¥¨¥ì¥­¥Æ¥ëÏ¢¹ç¤µ¤ó¡£¥Ê¥¤¥Ê¥¤¤ÎÌðÉô¤µ¤ó¤¬¤¢¤±¤ß¤Á¤ã¤ó¡¢»ä¤ÏºÙ³­¤µ¤ó¡×¤È½ñ¤­¹þ¤ß¡¢¥³¥¹¥×¥ì2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦ÆüËÜ¥¨¥ì¥­¥Æ¥ëÏ¢¹ç