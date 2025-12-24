こんにちは！ガクミカ取材班の学生記者で西南学院大学3年の「ゆう」です。「社会問題を学んでも、自分に何ができるのだろう」という疑問から、博多湾に浮かぶ能古島での活動を始めました。その思いを形にしたのが、大学の文化祭での出店でした。当日の様子や活動についてリポートします！地域創生サークルの仲間と共に「能古島の甘夏を届けよう作戦」と題し、能古島産の甘夏ジュースと甘夏サイダーを販売しました。売れ行きは予