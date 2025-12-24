年末を迎え、静岡県内では警察による年末の特別警戒が行われています。 【写真を見る】「見えているつもり」「夜の右側」が危険⋯交通安全運動期間中にも死亡事故多発 日没早い12月「夜の事故」防ぐためにできること しかし、12月に入って死亡事故は10件発生（12月22日時点）。そのうち9件は歩行者が事故に巻き込まれ死亡し、さらに8件は夜間に起きています。事件や事故が増えやすいこの時期、特に注意が必要なのが、日没後