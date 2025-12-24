ÇÐÍ¥¤Î¹õÂôÇ¯Íº¡Ê£¸£±¡Ë¤¬£²£´Æü¡¢¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£¥´¥ë¥Õ³¦¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡¢Èøºê¾­»Ê¤µ¤ó¤Î»àµî¤òÅé¤ó¤À¡£¡Ö¥¸¥ã¥ó¥ÜÈøºê¡×¤Î°¦¾Î¤ÇÃÎ¤é¤ì¡¢¹ñÆâ¥Ä¥¢¡¼¤ÇºÇÂ¿¤Î£¹£´¾¡¤ò¤¢¤²¤¿Èøºê¤µ¤ó¤¬¡¢£²£³Æü£Ó¾õ·ëÄ²¤¬¤ó¤Î¤¿¤á»àµî¤·¤¿¡££·£¸ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£¹õÂô¤Ï¡ÖÈøºê¤µ¤ó¤È¤Ï¡¢ÆÃÊÌ¤Ë¿Æ¤·¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢ÃÎ¿Í¤ÎÃÎ¿Í¤Ç¡¢¥´¥ë¥Õ¤ÎºÅ¤·Êª¤äËÍ¤Î¥·¥è¡¼¤Ë¤âÍè¤ÆÄº¤¤¤¿¡£ÆüËÜ¤Î¥´¥ë¥Õ³¦¤ÎºÇ¹â¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Ç¤¢¤ë¡Ä¤½¤ÎÈøºê¾­»Ê¤µ¤ó¤¬¡Ä¸ÀÍÕ¤¬¤Ê¤¤¡ª¡×¤È