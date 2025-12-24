世界中に衝撃と感動を巻き起こし、全世界歴代興行収入第２位(約28億ドル/約4200億円*)の破格のメガヒット超大作『アベンジャーズ／エンドゲーム』（19）の興奮から7年── 「アベンジャーズ」の名を冠し、新たなはじまりを迎える劇場映画最新作『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』が2026年12月18日(金)より日米同時公開。2024年7月、アイアンマンとしてマーベル・シネマティック・ユニバース（MCU）をけん引し、「エンドゲーム」で