ÊÆ³ô²Á»Ø¿ôÀèÊª»þ´Ö³°¼è°ú¾®Éý¥Þ¥¤¥Ê¥¹·÷¤â¾®Æ°¤­ Åìµþ»þ´Ö12:52¸½ºß ¥À¥¦Ê¿¶ÑÀèÊªMAR 26·î¸Â48734.00¡Ê-28.00-0.06%¡Ë £Ó¡õ£Ð500ÀèÊªMAR 26·î¸Â6955.50¡Ê-5.50-0.08%¡Ë £Î£Á£Ó£Ä£Á£Ñ100ÀèÊªMAR 26·î¸Â25798.50¡Ê-13.75-0.05%¡Ë